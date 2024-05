A Domenica In il ricordo di Toto Cutugno con il figlio Niko

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 4 maggio 2024) ROMA –5 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 34^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con undiL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:In, puntata del 7 aprile: super ospiti i PoohIn anticipazioni 1 Novembre 2020: zia Mara ospiterà FiorelloIn, 8 novembre 2020: anticipazioni e ospitiIn anticipazioni 20 dicembre 2020: presente un grande musicista È morto: il cantante aveva ...