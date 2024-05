La segretaria del Pd Elly Schlein e il leader del M5s Giuseppe Conte hanno partecipato al corteo per il Primo maggio a Portella della Ginestra , in Sicilia. Conte ha annunciato che firmerà il referendum della Cgil per abolire il Jobs Act.Continua a leggere Continua a leggere>>

Il circo per il candidato della Basilicata, il caos sulle Comunali di Bari, sullo sfondo la delusione delle Regionali in Abruzzo. Ma il filo tra i due poli forti del Campo progressista – nonostante qualche strappo e qualche tensione – non si è spezzato evidentemente. L’ asse sembra rafforzarsi sui ... Continua a leggere>>

Santanchè, i pm chiedono il processo, terremoto politico per l'esecutivo - La richiesta del processo per Daniela Santanchè, per altre due persone e per due società nel filone del caso Visibilia ... Continua a leggere>>

La sfida dei socialisti europei ai popolari: «Mai alleati con le destre» - Come annunciato dalla segretaria del Pd Elly schlein a Domani, a Berlino i leader del Pse hanno sottoscritto una dichiarazione in cui escludono ogni possibilità di collaborazione con Ecr e Id nella fo ... Continua a leggere>>

Europee, manifesto Pse: "Mai con Id e Ecr". schlein: "Destra nazionalista è minaccia" - La segretaria Pd con i leader socialisti a Berlino, 'muro' contro gruppi Salvini e Meloni, la sfida al Ppe ... Continua a leggere>>