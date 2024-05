Gp di Miami - Verstappen si prende la Sprint Race Leclerc è secondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 4 maggio 2024) Maxsi aggiudica anche la garadel Gp didi F1, la nona garasulle 14 disputate. Il pilota della Red Bull, partito dalla pole position e rimasto in testa dall’inizio alla fine della gara, si è imposto sulla Ferrari di Charlese sul compagno di squadra Sergio Perez a completare il podio. Ottimo quarto posto per la Racing Bulls di Daniel Ricciardo che precede l’altra rossa di Carlos Sainz, quinto. Oscar Piastri con la McLaren chiude sesto davanti a Niko Hulkenberg e alla Mercedes di Lewis Hamilton, ottavo. Ritiro per la McLaren di Norris. (Fonte Adnkronos) Foto Scuderia Ferrari – X ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.