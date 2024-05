Nucleare italiano - le piccole centrali? Occhio ai rifiuti | peggiori di quelle tradizionali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio 2024 – I reattori nucleari modulari (SMR, small nuclear reactors) sono la grande speranza dell’industriache, consapevole dei problemi di costi e di tempi troppo dilatati per i reattori PWR (reattori ad acqua pressurizzata), sta promuovendo gli SMR come la nuova frontiera: reattori più piccoli, più sicuri e più economici. D39WT2 Radioactive nuclear waste scorie nucleari Seppur considerando che questi reattori – ne esistono ben una settantina di tipi di versi – sono al momento al livello di prototipo e non saranno sul mercato prima del 2030-32, e di conseguenza restano da verificare che negli impianti “commerciali” i costi rimarranno bassi come promesso e che la sicurezza sia maggiore come si assicura. Ma c’è anche un altro problema: inucleari, ovvero uno dei problemi “storici” e ...