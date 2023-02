Addio Paco Rabanne | il celebre stilista aveva 88 anni

Rabanne . Lo stilista spagnolo, noto per i suoi profumi best seller, è morto all'età di 88 anni a Portsall, in Francia . A dare la notizia della sua scomparsa è il gruppo spagnolo Puig a ...Rabanne: morto a 88 anni il celebre stilista spagnolo. È morto a Portsall in Francia, lo stilista spagnolo Francisco Rabaneda Cuervo, noto comeRabanne. Ha lavorato come designer di ...

Addio Paco Rabanne, "Il metallurgico della moda" aveva 88 anni RaiNews

Addio a Paco Rabanne, maestro della moda del Novecento: aveva 88 anni Il Sole 24 ORE

Addio a Paco Rabanne, aveva 88 anni Montenapo Daily

Addio a Paco Rabanne - MFFashion.com MF Fashion

Paco Rabanne, addio a un couturier rivoluzionario - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il designer si è spento a 88 anni a Portsall, in Francia. Lo stilista spagnolo Francisco Rabaneda Cuervo, noto come Paco Rabanne, è morto oggi a 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX ...Meglio conosciuto per i rivoluzionari capi in alluminio e i leggendari profumi. Paco Rabanne - "il respiro dell’anima solare invade il mondo" ovvero Francisco Rabaneda y Cuervo -, il designer e costum ...