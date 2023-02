Il furetto Vasco è tornato a casa | trovato nella cantina di un condominio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Bergamo.ilè stato ri, sta bene ed ècon il suo proprietario, Mauro Piccinelli. La storia di questo animaletto aveva toccato il cuore di tanti bergamaschi, molti dei quali si erano attivati per fornire informazioni alla Polizia locale, ufficio Oggetti smarriti e rinvenuti, pensando potessero essere utili alle indagini per il ritrovamento. Mauro aveva perso il suo animale la sera dell’11 gennaio, fuori dal bar Tassino in largo Rezzara. Un gruppo di ragazzi si era avvicinato incuriosito daed era stato lo stesso proprietario a consentire ai giovani di accarezzarlo. Dopo pochi minuti però, uno di loro si è allontanato con in braccio il, facendo perdere le sue tracce. Per Mauro è stato un duro colpo, tanto che si è ...