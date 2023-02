Uomini e Donne spoiler 1° febbraio | Carola spiazza Federico | Alice in lacrime

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La puntata del 1°disarà interamente dedicata al trono classico. Dopo aver parlato sempre di trono over, stavolta si parlerà dei più giovani e, in particolar modo, diNicotera. Lavinia Mauro non riuscirà neppure ad entrare in studio in quanto le dinamiche del trono over si sono protratte troppo L'articolo proviene da KontroKultura.