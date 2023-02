Ultime Notizie – Incidente a Salerno | pedone investito e ucciso sul lungomare

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)suldi. L’è avvenuto questa mattina sulGuglielmo Marconi, all’altezza di un noto bar della zona. La vittima è un anziano originario del Cilento, travolto da una moto mentre attraversava la strada. L’impatto è stato particolarmente violento e per l’anzianonon c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi. L’uomo alla guida della motocicletta è stato trasportato all’ospedale Ruggi d’Aragona di. Sul posto sono presenti Polizia di Stato e Polizia municipale di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione