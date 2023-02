Ultime Notizie – Emofilia A moderata | nuova indicazione in Ue per anticorpo bispecifico

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La Commissione europea ha approvato l’estensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) di emicizumab in Ue. Le nuove indicazioni dell’includono la profilassi di routine degli episodi di sanguinamento nelle persone conA (con deficit congenito di fattore VIII) senza inibitori del fattore VIII, che soffrono di una formadella malattia (FVIII ?1% e ?5%) con un fenotipo di sanguinamento grave. Lo annuncia Roche in una nota. L’A – ricorda – è una grave malattia ereditaria in cui il sangue non si coagula correttamente, con conseguenti sanguinamenti incontrollati e spesso spontanei. L’A colpisce circa 900mila persone in tutto il mondo, di cui circa il 14% presenta una formadella ...