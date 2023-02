Senza dubbi sul giovane talento | “Haaland vale un miliardo” | l’elogio

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Archiviata una sessione di mercato invernale tragicomica per la nostra Serie A e faraonica per alcune squadre di Premier, Chelsea su tutte, è il momento di guardare solo al campo. Tuttavia c’è chi proprio non riesce a fare a meno di calciomercato, cifre e clausole. Parliamo di Rafaela Pimenta, colei che ha raccolto l’impero di Raiola. Calciomercato, la visione di Pimenta Intervistata da AS, Pimenta ha parlato delle recenti evoluzioni del mercato, trattando le sue pieghe ed i suoi risvolti. In particolare si è concentrata sui prezzi e sul valore dei giocatori. L’esempio più lampante del prossimo futuro del calciomercato è Erling. FOTO: Getty –-Manchester City-FA Cup Quanto? – “I 100 milioni per Pogba sembravano folli, così come i 222 per Neymar. I numeri cambiano. Per me ...