Chelsea-Fulham venerdì 03 febbraio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il secondo West London Derby, anche se non è l’unica stracittadina che si gioca in quella zona di Londra, trasi disputa poche settimane dopo la storica vittoria per 2-1 dei Cottagers nel match di andata dopo quasi diciassette anni di digiuno. Come sappiamo, questo derby è molto più sentito dai tifosi InfoBetting: Scommesse Sportive e