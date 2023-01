Renato Zero aggiunge una quarta data a Roma del suo tour Zero a Zero | ecco le info biglietti

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha aggiunto unadel suocon il quale girerà l’Italia da marzo a maggio:quando e leSalgono a quattro gli appuntamenti live aconper– Una sfida in musica, ilnei principali palazzi dello sport italiani prodotto da Tattica e in partenza a marzo 2023, che si arricchisce di una nuova ...

Ma oltre a Baglioni, la cantante aveva collaborato con altri grandi artisti della musica italiana, come Donatella Rettore, Fiorella Mannoia,, Gigi D'Alessio, Gianni Morandi, Giorgia e ...Ebbene, 'la reazione del Milan è stata quella di perdere quattro acontro la Lazio e prendere ... poi si è impelagato nella trattativa per Sven Botman, per non parlare di quella perSanches.

Renato Zero aggiunge una quarta data a Roma del suo tour Zero a ... Spettacolo.eu

Ornella Vanoni, signora della musica fra le donne: "Niente quote rosa, per me conta il talento" - Luce Luce

Nuovo Tour per Renato Zero in Concerto nei Principali Palazzi dello ... Virgilio

Muore cantante ed ex dipendente dell'Atl: «Roberto, eri un uomo d ... Il Tirreno

Serata Renato Zero al Dorian: il concerto tributo della MaxZero band PalermoToday

Superato l’incidente che ha fermato il tour, l’artista italiana sarà a Lugano venerdì 3 febbraio, con band tutta al femminile (galeotto fu Paolo Fresu) ...Renato Zero è un’icona della musica italiana. Voce unica e talento incontrastato la sua carriera è stata caratterizzata da grandi successi che lo hanno reso un big molto amato dal suo pubblico. Lo ...