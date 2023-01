(Di lunedì 30 gennaio 2023) Bergamo. Lunedì 30 gennaio il CdaFondazione Teatro Donizetti ha dato il via libera al bilancio di previsione 2023, che contiene anche la sostenibilità economicacommissionenuova opera «e agli ultimi cinquant’anni di società italiana».

... Tra i più importanti compositori della storia della, è ... se non come punizione direato. 1876 - Gli Stati Uniti ordinano ... L'edificio in rue Beaubourg èdi Renzo Piano. 1997 - La ...Questaper dieci cassiere, con sottofondo dicentro commerciale e pianoforte racconta la vita interiore delle lavoratrici protagoniste, mostrando che cosa si nasconda dietro i sorrisi ...

Un'opera lirica dedicata a Raffaella Carrà per la Capitale della Cultura Bresciaoggi

Raffaella Carrà, per Bergamo Capitale della Cultura un’opera lirica dedicata alla star della tv italiana Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Un'opera lirica ispirata a Raffaella Carrà per la Capitale della Cultura L'Eco di Bergamo

Pelléas e Mélisande di Debussy torna al Municipale dopo 40 anni ... piacenzasera.it