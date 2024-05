Una timeline del dissing tra Kendrick Lamar e Drake - da First Person Shooter a The Heart Part 6

La storia recente del dissing nella scena rap americana, vede un solo uomo al comando, dove comando può essere anche letto come “uomo nel mirino”, così come cantava Fibra vent’anni fa. Quest’uomo è ovviamente Drake , che nell’ultima decade è stato ...

Ancora tanto dissapore tra Drake e Kendrck Lamar, che dopo essersi insultati per settimane a suon di musica continuano a lanciarsi frecciatine personali pesantissime. L’ultima, quella di Kendrick all’interno di Not Like Us, un brano che accusa il ...