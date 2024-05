Richemont indossa i gioielli Vhernier e l’Italia perde un altro brand

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il big del lusso svizzeromette le mani sui. Nata nel 1984 a Valenza, quindi nel cuore del distretto orafo piemontese,è unaffermato a livello internazionale che usa affiancare gemme con metalli preziosi e non in creazioni ispirate al design e alla scultura. Al gruppo, che nel 2001 faceva capo alla famiglia Traglio, fa capo anche il marchio di argenteria per la casa De Vecchi Milano 1935. In sintesiè una icona dell’alto di gamma made in Italy con cuiprova a scalzare gli avversari di Kering che ha appena speso 1,3 miliardi per aggiudicarsi un immobile in via Monte Napoleone a Milano e dare battaglia a Lvmh. Per farsi una idea migliore della posta in gioco, basta ricordare che a...