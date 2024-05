Scontro frontale tra due auto - morta una bambina di 8 anni | feriti anche la nonna e il fratellino

Giada Paolella , una bambina di 8 anni, è morta in un Incidente stradale tra due auto la notte di martedì 7 maggio a Clusone, in provincia di Bergamo. Il fratello di 9 anni ha riportato...

Una bambina di 8 anni è morta, la notte scorsa, in un incidente stradale tra due auto avvenuto sulla ex statale 671 all’altezza di Clusone, in provincia di Bergamo. Il fratello di 9 anni ha riportato la frattura del femore e altre tre persone - ...