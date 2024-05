“Un neonato può affrontare un lungo viaggio in macchina?”

(Di martedì 7 maggio 2024) Buonasera dottore, volevo chiedere gentilmente se unche abbia meno di un mese (20-22 giorni di vita), puòundi 8 ore in. Grazie mille per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Buonasera dottore, volevo chiedere gentilmente se un neonato che abbia meno di un mese (20-22 giorni di vita), può affrontare un viaggio di 8 ore in macchina. Grazie mille per la risposta. L'articolo “Un neonato può affrontare un lungo viaggio in ...

Neonato e Prima infanzia - neonato e Prima infanzia - Le ultime notizie e gli approfondimenti redatti con il contributo di medici e specialisti d’eccellenza, su allattamento e svezzamento, sonno del neonato, tappe dello sviluppo psicofisico e i dettagli ...

Ospedale di Verona, i tre neonati contagiati dal batterio killer stanno bene - Ospedale di Verona, i tre neonati contagiati dal batterio killer stanno bene - Stanno bene e sembrano essere fuori pericolo i neonati contagiati dal batterio Citrobacter koseri nel reparto di neonatologia dell’ospedale di Verona ...

Come aiutare un alcolista in famiglia: alcuni consigli - Come aiutare un alcolista in famiglia: alcuni consigli - Come aiutare un alcolista Nascondere o minimizzare la dipendenza può perpetuare il problema, anziché risolverlo. Scopriamo di più nell'approfondimento.