William e Kate “stanno vivendo l’inferno” | perché questa dichiarazione sta facendo il giro del web

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Qualche giorno fa, sul Telegraph, è stata pubblicata un’intervista ad Amaia Arrieta. Se il nome non vi dice molto, vi aiutiamo noi: si tratta di una designer spagnola, fondatrice del brand Amaia, famosa per vestire, spesso, i figli di. È di Amaia, ad esempio, la gonna indossata da Charlotte nella famosa foto diffusa da palazzo quest’anno per la Festa della Mamma e criticata per essere stata ritoccata. E sono di Amaia gli abiti indossati da Louis e Charlotte nel 2022 durante l’apparizione sul balcone du Buckingham Palace per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Sempre di Amaia era il cardigan del principe George quando è andato a trovare in ospedale, per la prima volta, la sorellina. Idem il famoso gilet blu con le ...