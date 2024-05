Nella pancia del pescecane - lo spettacolo alla Sala Umberto Ecco quando

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024)del, loil prossimo 14 maggio. Il progetto in collaborazione con la Casa di Reclusione di Rebibbia Il progetto nasce in collaborazione con la Casa di Reclusione di Rebibbia, con cui in questi anni l’Associazione Teatrale Culturale Saltimbanco ha promosso varie iniziative.delè il frutto di un laboratorio di drammaturgia ispirato al Pinocchio di Collodi a cui hanno partecipato 14 detenuti che saranno sul palcoscenico dellacon questocucitogli addosso dmaestria delle registe Emilia Martinelli e Tiziana Scrocca. Attraverso il racconto di Pinocchio ...