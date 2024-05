Berlino - aggredita la senatrice dell’Spd Giffey 

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La socialdemocratica tedesca Franziska Giffey, attualmentecon delega all’Economia dell’amministrazione berlinese, ha subito un attacco da ignoti ed è finita in ospedale con una ferita alla testa, per fortuna di natura non grave. A renderlo noto è stata la polizia. L’ex sindaca della capitale, che ha lavorato anche come ministra della Famiglia al fianco di Angela Merkel in passato, è stataieri nel quartiere di Neukoelln. La 46enne è stata colpita “alle spalle da un uomo che ha usato una borsa che conteneva qualcosa di duro e che le ha inferto un colpo alla testa e al collo”. Subito dopo l’aggressore è scappato. Giffey si è fatta soccorrere in ospedale per le medicazioni, ma è anche stata velocemente dimessa. Sul fatto è stata aperta una indagine. Venerdì scorso il capolistaMatthias Ecke era stato ...