Gravidanza indesiderata | le possibili opzioni e il diritto di scegliere della donna

(Di lunedì 6 maggio 2024) Mentre spesso la narrazione comune descrive lacome il massimo dell’aspirazione (e dei doveri) di un uomo e, soprattutto, di una, la realtà va diametralmente in un senso opposto. Secondo i dati dell’Agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva riportati dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), infatti, la metà delle gravidanze nel mondo sono indesiderate. Affrontare il fenomenonon significa solamente parlare di aborto, ma anche di tutte le conseguenze associate a questa realtà e anche alle implicazioni, legali e personali, di dover gestire una situazione imprevista e considerata problematica. Lecause di unaUna ...

