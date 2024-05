Harry è a Londra | l’assurda scusa di Re Carlo per non vederlo Neanche il cancro lo riavvicina al principe

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Solo nella famiglia Windosr possono accadere certe cose. Un figlio vive lontano, torna a casa e il padre non trova nell'agenda un momento per incontrarlo. E' vero che i rapporti tra ile reIII non sono dei migliori dal momento in cui il ragazzo ha scelto con la moglie Meghan di trasferirsi negli Usa e rinunciare alla vita di c...