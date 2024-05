Giovanni Toti - le intercettazioni dello scandalo | Si è svenduto pur di essere eletto o rieletto VIDEO

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 8, 2024 Il giudice delle indagini preliminari della Procura di Genova, Paola Faggioni, sintetizza quel che avrebbe fattocon una definizione: “”. “Pur ottenere l’elezione o la rielezione” sarebbe stata “svenduta la propria funzione e la propria attività in cambio di finanziamenti, abdicando in tal modo ai propri importanti doveri istituzionali”, si legge nell’ordinanza che ha portato all’arresto del presidente della Regione Liguria. Una vicenda che si abbatte con tutta la potenza degli effetti anche politici, oltre che di immagine, su Forza Italia e il centrodestra quando manca ormai poco alle Europee. #ai domiciliari per corruzione.L'orgoglio italiano. pic.twitter.com/bCDDzbCHyr— Antonio M. Fasulo (@fasulo antonio) May 7, 2024 Il giudice si esprime ...

