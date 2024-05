Tonkatsu - la vera cotoletta giapponese La ricetta di Mai Shinohara

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ilè unaimpanata e fritta tipica della cucina. Solitamente si utilizza carne di maiale, un taglio alto un paio di centimetri. L'impanatura si fa con farina, uovo e panko, il pangrattato. Ilviene spesso servito con insalata di cavolo cappuccio tritato, pomodorini ma anche con riso e zuppa di miso. Ecco ladel tonkastu passo passo della cuoca Mai. LadelIngredienti per una150 gr di scamerita di maiale Farina q.b 1 uovo sbattuto Panko q.b. sale q.b. pepe q.b. salsa perolio per friggere Insalata per contorno Cavolo tagliato finemente pomodorini Procedimento 1- Dopo aver battuto la carne e fatto ...