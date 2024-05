Pinguini Tattici Nucleari - una festa tra amici al Palazzo Dello Sport – Photogallery

I Pinguini Tattici Nucleari sbarcano a Roma questa sera, martedì 7 maggio 2024 per quattro serate al Palazzo dello Sport. Ecco l'ordine delle canzoni del concerto .Continua a leggere

Firenze, 3 maggio 2024 – sold-out al Mandela Forum per il concerto dei Pinguini Tattici. Migliaia di fan hanno sfidato la pioggia battente per assistere alla prima delle date fiorentine della band di Bergamo. "Un concerto è una cosa bellissima ...