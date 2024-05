Moto contro auto a Latina | centauro muore dopo 7 mesi di agonia - si chiamava Guido Correale

Scontro tra scooter e furgone in via Epitaffio a Latina : motociclista trasportato in codice rosso in ospedale dopo incidente nel quartiere Gionchetto

Una ragazza è stata ferita per errore da un colpo di arma da fuoco in un bar di Sezze , in provincia di Latina , in seguito a una rissa tra bande

Tag: prefettura frosinone - Tag: prefettura frosinone - La Prefettura di Frosinone aveva iniziato il riconteggio delle schede delle ultime Regionali dopo il ricorso dei legali dell`attuale ... e veloce per trovare informazioni sulla provincia di latina e ...

Il Latina calcio 1932 esce dai play off al primo turno, a Taranto finisce 0-0 - Il latina calcio 1932 esce dai play off al primo turno, a Taranto finisce 0-0 - latina – Il latina esce di scena al primo turno dei play off, ma lo fa con orgoglio. Succede dopo il pareggio per 0-0 a Taranto e una buona prestazione dei nerazzurri sul campo dei pugliesi, un cresc ...