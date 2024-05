Meteo - il Ciclone Normanno raggiunge il Sud | forti piogge e temporali

Maltempo e piogge da nord a sud, alla faccia della primavera. È la previsione di Lorenzo Tedici, Meteo rologo di Meteo .it, che anticipa l’arrivo in Italia del ciclone normanno . “Porterà piogge e temporali con locali grandinate su tutto il nord e tra ...

IL CICLONE NORMANNO - IL ciclone normanno - La bassa pressione, scivolata negli ultimi due giorni dalla Normandia verso l’Italia centro settentrionale, sta attualmente attraversando il canale di Sardegna per portarsi sulle estreme regioni merid ...