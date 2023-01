Trasporti | studio Mobilitevolution | non si può mirare a mobilità sostenibile senza forte sistema

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Non si puòallaundi Trasporto Pubblico Locale, che necessita di una prospettiva di sviluppo a lungo termine per garantire il futuro del settore. Questo è il principio chiave che emerge dallo, presentato oggi presso il Museo Maxxi di Roma, dagli esperti dell'AssociazioneAsstra. Il gruppo di ricerca, che in Italia coinvolge 145 aziende, ha individuato quattro principali aree di intervento necessarie per raggiungere gli obiettivi di. In primo luogo, si legge nel paper, sarà fondamentale delineare un intervento normativo che elimini ogni disomogeneità del quadro regolatorio ...