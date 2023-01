Inter | Skriniar verso il PSG | offerta per Demiral

Calciomercato, dal futuro dialla suggestione inglese: spunta MaguireA fronte della forte volontà del ragazzo di voler lasciare subito Milano per evitare eventuali problemi con l'...L'si starebbe già informando per l'eventuale sostituto di Milannella prossima stagione. Idea Maguire La partenza di Milana fine stagione sembra ormai inevitabile e l'si starebbe già informando per il suo sostituto. Secondo il Daily Mail, il club nerazzurro avrebbe fatto un sondaggio per Harry Maguire, ...

Galtier attende Skriniar, Inzaghi il suo sostituto: i difficili obiettivi dell'Inter - Sportmediaset Sport Mediaset

Repubblica – Skriniar, distanza Inter-PSG sulle cifre. “Inzaghi ha chiesto al club…” fcinter1908

VIDEO - Marotta allo Sheraton Hotel: nessuna dichiarazione, ma un segnale su Skriniar Fcinternews.it

Inter a caccia del dopo-Skriniar: Chalobah prima scelta, Lindelof e Kehrer le alternative TUTTO mercato WEB

Inter-Atalanta, il primo quarto di finale Ad aprire i giochi ... Inoltre, tiene sempre banco la questione Skriniar, in procinto di partire e che non si sa ancora se verrà ceduto già in questa sessione ...La situazione legata a Milan Skriniar in casa Inter sta diventando quasi, o forse del tutto, insostenibile. Considerando il valore del giocatore, quanto ha dato per la maglia nei cinque anni e mezzo i ...