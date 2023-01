Covid Italia | in calo tutti i dati Quasi 12 milioni italiani senza quarta dose

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – La campagna vaccinale per ladi vaccino antifatica ad andare avanti: scendono le somministrazioni giornaliere del 30,6% in una settimana. Ad oggi restano scoperte 11,9di persone. Lo indica il monitoraggio indipendente della Fondazione, rilevato nella settimana che va dal 20 al 26 gennaio. La platea per il secondo richiamo, aggiornata al 17 settembre 2022, è di 19,1di persone: di queste, 11,9possono riceverlo subito, 1,4 non sono eleggibili nell’immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni e 5,9l’hanno già ricevuto. Al 27 gennaio sono state somministrate 5.870.708 quarte dosi, con una media mobile di 7.201 somministrazioni al giorno, inrispetto alle 10.372 della scorsa ...