Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Seduta mattutina diper gli azzurri, dopo la vittoria contro la Roma, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica per la 21esima giornata di Serie A (ore 12.30). Coloro che sono scesi in campo ieri dall'inizio al Maradona hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra. Chiusura con partita a campo ridotto Domani riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì.