Serie B LIVE | alle 14 Ascoli-Palermo | poi Frosinone-Benevento

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sono due le partite in programma oggi inB, a completamento dalla 22esima giornata. Si parte con14 (rinviata da ieri...

4 Di seguito, i casi da moviola di Milan - Sassuolo , lunch match della 20esima giornata diA , con calcio d'inizio a San Siro alle 12:30. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE Arbitro: Giua Assistenti: Rossi L. - Perrotti Quarto uomo: Marchetti VAR: Banti AVAR: Dionisi PRIMO TEMPO 7' Cross di ...MILANO - Reduce da due bastoste contro l'Inter in Supercoppa e la Lazio in campionato, condite da 7 gol incassati, il Milan campione d'Italia rimescola le carte e prova a rialzare la testa contro il ...

Rivivi la diretta di Cremonese-Inter 1-2: Lautaro firma la rimonta con una doppietta Corriere dello Sport

Diretta Milan - Sassuolo (0-1) Serie A 2022 la Repubblica

Milan-Sassuolo diretta: Giroud a segno, match riaperto Corriere dello Sport

LIVE Milan-Sassuolo, 20ª giornata Serie A: segui la diretta del match Mediagol.it

Milan-Sassuolo, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

TORRE DEL GRECO (NA). Oggi pomeriggio allo stadio "A. Liguori" in campo la ventiquattresima giornata del girone C di Serie ...12:26 - Squadre in campo, a breve il calcio d'inizio FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS (3-4-3): Aprile; Gama, Sembrant, Rosucci; Lenzini, Pedersen, Caruso, Boattin; Cantore, ...