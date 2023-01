Il Salone di Ginevra vola in Qatar

MILANO " Già parzialmente abbandonati da alcuni costruttori, i saloni dell'auto hanno subito il violento impatto della pandemia. A soffrirne, primo fra tutti, è stato il classicodiche ha dovuto chiudere i battenti per ben tre edizioni consecutive, dal 2020 al 2022. La sorte sembrava davvero segnata per una manifestazione che, in ogni caso, aveva bisogno di ...Motor Tech News GISM Qatar, il festival dell'auto deldiMotor Tech News Smart Device I navigatori GPS Camper 895 e 1095 di Garmin Motor Tech News Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ora su Amazon Motor Tech Video Com'è fatta 777 hypercar, l'...

Salone di Ginevra: in Qatar diventerà un "festival dell’eccellenza automobilistica" La Gazzetta dello Sport

Il salone di Ginevra ricomincia dal Qatar, ecco la sfida la Repubblica

Il Salone di Ginevra riparte dal Qatar dal 5 al 14 ottobre Auto.it

Salone di Ginevra, nel 2023 l'appuntamento è in Qatar HDmotori

Il Salone dell'auto torna a Ginevra nel 2024 RSI.ch Informazione

Il nuovo show previsto dal 5 al 14 ottobre in concomitanza del GP di Formula 1. Ma il 2024 toccherà di nuovo alla Svizzera ...L'vento sarà l’occasione per scoprire le ultime novità per ciò che concerne le auto di lusso, sportive, esotiche e classiche ...