Pd | gelo del comitato Bonaccini su Giarrusso | ' almeno prima chieda scusa' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Diciamo che c'è stato un disguido tecnico organizzativo, mettiamola così". Dallo staffraccontano così la 'bomba' Dinopiombata oggi sullagiornata della kermesse a Milano del candidato alla segreteria Pd. Era da un po' chesi faceva vedere a qualche iniziativa, come la presentazione di Pina Picierno nella squadra del presidente della regione Emilia-Romagna. Ma non era noto, si spiega, quello che avrebbe detto l'eurodeputato ex-M5S dal palco. E l'annuncio dell'adesione al Pd è stato preso con "molta freddezza" dal. A metterlo in chiaro il presidente della mozione, Dario Nardella che, insieme a Piero Fassino dice a: "...