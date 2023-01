Pattinaggio artistico | Europei Espoo 2023 | trionfo di Charlene Guignard e Marco Fabbri nella danza

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si è chiuso in maniera trionfale per i colori italiani il Campionato Europeo diche si è tenuto questa settimana allaMeetro Arena nell’omonima città finlandese. Nell’ultima gara in programma sabato sera la coppia composta dasi è aggiudicata la medaglia d’orospecialità disu ghiaccio: è la terza volta che una coppia italiana si imponerassegna continentale, dopo Fusar Poli-Margaglio a Bratislava nel 2001 e Cappellini-Lanotte nel 2014 a Budapest. Si tratta della quarta medaglia italiana in questo europeo, la seconda del colore più pregiato dopo l’affermazione di Conti/Macii, un record assoluto per la spedizione azzurra, certamente favorita ...