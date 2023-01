Pioltello | bufera sulla nomina del nuovo presidente della commissione bilancio | il cdx non partecipa al Consiglio comunale per protesta

Leggi su 7giorni.info

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La maggioranza ha revocato la Presidenza a Claudio Fina per le note vicende giudiziarie, e non intende mantenere la cortesia istituzionale di assegnare la carica ancora all'opposizione per un presunto silenzio sui fatti acacduti. Motivazioni respinte con decisione dai tre gruppi consiliari.