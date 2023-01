Australian Open | Djokovic domina Paul e vola in finale

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Uno straordinario Novak Djokovic batte senza problemi Tommy Paul in semifinale e conquista la finalissima degli, dove affronterà il greco Tsitsipas (che ha sconfitto nell'altra sfida il russo Karen Khachanov) . Il tennista serbo, ex numero uno del mondo, cercherà di portare a casa il titolo per ...... Novak Djokovic è tornato ad essere protagonista a Melbourne dove domenica (29 gennaio) nella finale contro Stefanos Tsitsipas andrà a caccia del suo decimo titolo agli. Una sfida ...

Novak Djokovic ha sconfitto Tommy Paul e si è qualificato alla Finale degli Australian Open 2023, primo Slam della stagione di tennis che si disputa sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse serbo ha ...Australian Open, delineato il quadro delle finali: Rybakina va a caccia del secondo slam, dopo Wimbledon, contro Sabalenka. Djokovic affronta Tsitsipas per riprendere un dominio interrotto ...