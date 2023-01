Perché il Caso Skriniar ha Poco Margine per Gennaio | Ecco il Motivo

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) MILANO – Una tempesta di tensione si è abbattuta sue sulla sua permanenza all’Inter. Dopo l’espulsione con l’Empoli e le dichiarazioni del suo agente, Sistici, la situazione sembra essere ormai fuori controllo. La convinzione a viale Liberazione è che sarebbe meglio se il difensore slovacco facesse subito le valigie per Parigi, evitando di proseguire con una difficile convivenza fino al termine della stagione. Una situazione che è come una nube nera che incombe sull’ambiente, con rapporti che, dopo le ultime evoluzioni non possono più essere gli stessi. Poca correttezza – L’irritazione nei confronti di Sistici è palpabile. Il suo intervento a “Tele Nord”, proprio mentre era in corso Inter-Empoli, è stato giudicato fuori luogo eprofessionale. L’intento era quello di scaricare sulla società la responsabilità dell’addio di ...