Napoli | ag Zerbin | 'Ha dimostrato di valere una piazza come questa Via a gennaio? Al momento'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Alessio, nel mirino di Sampdoria, Bologna e Lecce, non si sposterà a, almeno secondo il suo agente Giulio Marinelli che...

Giulio Marinelli, agente di Alessio, ha parlato del futuro dell'esterno offensivo azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss. 'So che l'allenatore si è fatto sentire dopo la sconfitta contro la Cremonese. La prova di Alessio ...Con la vittoria disi è riaccesa la speranza. Ho chiesto informazioni su Gaetano e, ma anche su Osimhen (scherza, ndr) . Potrebbero avere una vetrina utile".Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Normale che ci sia interesse su di lui, era stato così anche in ...Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato del ko in Coppa Italia del Napoli di Spalletti ...