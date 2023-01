GLI ARISTOGATTI | SU RAI2 UNO DEI PIÙ AMATI CLASSICI DISNEY PER SALUTARE L’ANNO

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 31 dicembre 2022) In attesa del brindisi di Capodanno, Rai 2 propone per la prima serata di San Silvestro, un cult dei film di animazione: “Gli” di Wolfgang Reitherman, del 1970, è un vero e proprio monumento del cinema di animazione che in oltre cinquant’anni di vita non ha mai perso il suo carattere di novità e richiamo. Una ricchissima cantante in pensione, madama Adelaide, decide di destinare la propria eredità alla propria adorata gatta, Duchessa, e ai suoi tre vivaci gattini, Matisse, Bizet e Minou. La decisione suscita il dispetto del maggiordomo Edgar, nominato come erede solo dopo la morte dei felini. Edgar non vuole aspettare, e inscena il rapimento di Duchessa e dei suoi cuccioli: li narcotizza e li abbandona in campagna. Ma non ha previsto l’incontro della famigliola con Romeo, audace e simpatico randagio, che li aiuterà a tornare a ...