Sanità | al via collaborazione Gruppo San Donato-Ministero Salute Iraq

(Di lunedì 19 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Si è appena conclusa la missione inguidata da Kamel Ghribi, vice presidente delSane presidente di Gksd. Durante la missione si è tenuto un incontro al vertice con il Primo Ministro iracheno, Mohammed Shia Al-Sudani e altri esponenti del suo governo. Durante l'incontro è stato firmato un Memorandum of Understanding tra ildellairacheno,San, Gksd e Università Vita-San Raffaele. Il memorandum prevede latra le parti in una serie di ambiti che riguardano la: dalla gestione di ospedali pubblici, alla consulenza strategica e supporto all'implementazione di alcuni ambiti fondamentali per la trasformazione del sistema ...