Treni | caos in Toscana | guasto agli impianti | gravi ritardi per i pendolari Giani | “Inaccettabile | applicheremo penali”

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ancora disagi per iin. Questa volta per unsulla linea Aretina fra Pontassieve e Compiobbi, con pesanti effetti suidella stessa linea Aretina e della Borgo S. Lorenzo - Firenze via Pontassieve. E a farne le spese sono sempre i. Il presidente della Regione, Eugenio, non ci sta L'articolo proviene da Firenze Post.