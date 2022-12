(Di venerdì 9 dicembre 2022) Le rotte si allungano e la flotta fantasma si amplia. Boom di vendite anche per imbarcazioni ad alto rischio di incidente

Il Sole 24 ORE

... noni paragoni con la crisi petrolifera del 1973. Anche all'epoca, c'erano pressioni da parte dei fornitori di energia del mondo arabo. I Governi di tutta Europa hanno reagito chiedendo di ......permettere agli armatori greci e ciprioti di continuare a trasportarlo con le loro, ... dato che " come informa addirittura Bloomberg " proprio per questa ragioneai russi ... Mancano petroliere: ecco perché tornano le navi rottame (e vola il prezzo dei noli) Le rotte si allungano e la flotta fantasma si amplia. Boom di vendite anche per imbarcazioni ad alto rischio di incidente ...