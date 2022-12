Lamborghini parla di Bellavia dopo che lui si è opposto al suo ritorno al GF Vip

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lunedì scorso Alfonso Signorini ha annunciato che la prossima settimana Ginevrarientrerà nella casa del Grande Fratello Vip per qualche giorno. Ovviamente la ragazza varcherà la porta rossa da guest star, visto che è stata squalificata lo scorso ottobre. Marconon ha preso benissimo questa notizia ed è sbottato su Twitter: “Laessere stata squalificata tornerà nella casa al GF Vip e verrà quindi premiata? Per me questa è una mancanza di rispetto. Voi cosa ne pensate? Io devo dire che sono proprio contrario e anche un po’ deluso“. Tutti coloro che stanno attaccando Marco, giudicandolo incoerente perchè ha perdonato Ginevra, dovrebbero essere meno limitati mentalmente. Perdonare è una cosa, ritenere ingiusto il suo rientro è un’altra. Ma è troppo difficile arrivarci evidentemente ...

