In mostra a Milano - I talenti italiani che hanno fatto grande la BMW

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 8 dicembre 2022) C'è un pezzo d'Italia nella storia della BMW e dei suoi successi. Una storia che vede tra i protagonisti designer, piloti, creativi e manager del nostro Paese checontribuito a scrivere numerosi capitoli della saga della Casa dell'elica. The Italians' Touch vuole rendere omaggio a questiattraverso una raccolta di immagini e oggetti ospitati nelle sale della House of BMW, lo spazio dedicato al marchio di via Verri 10, a. Maestri di stile. L'influenza del design made in Italy arriva a Monaco già negli anni 30, attraverso la collaborazione con la Carrozzeria Touring Superleggera, che dà vita alla sportiva 328. Il legame resterà saldo anche negli anni successivi, tanto che ancora oggi le versioni station wagon portano il nome dell'atelier milanese. A partire dagli anni 50, poi, è Giovanni Michelotti a contribuire alla ...