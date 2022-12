Antalyaspor-Napoli 2-3 Raspadori e Politano protagonisti in vista della ripresa del Campionato

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Una doppietta die un gol diregalano il successo agli azzurri nella prima delle tre amichevoli indel big-match con l'Inter: buone risposte per Spalletti, che ha provato il 4-2-3-1 e il 3-5-2 Il  ritorna in campo, per iniziare a preparare la seconda parte di stagione. Gli uomini di Spalletti disputano un'amichevole contro  l', allenata dall'ex centrocampista turco del Real, Nuri Sahin. Presenti tutti i calciatori che hanno giocato l'ultima a novembre, eccezion fatta per i cinque reduci dal Mondiale in Qatar. Ilinizia a preparare  per la prima, e complicata, sfida del 4 gennaio al Meazza contro l'Inter.  L'amichevole contro l'mette in risalto alcune buone risposte per Spalletti che, nel primo tempo, prova ...

