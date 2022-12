San Salvatore Telesino | Forza Italia accoglie Augusta Rapuano | il messaggio di Rubano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“cresce tra i giovani e nel territorio, giorno dopo giorno. Accogliamo l’ingresso diesprimendo sincere felicitazioni per la contestuale nomina a Coordinatore cittadino dei Giovani del partito. Complimenti al Coordinatore provinciale dei Giovani, Fiorenza Ceniccola, al Coordinatore cittadino di San, Giuseppe Lavorgna e al suo vicario Rito Salomone per il lavoro messo in campo. Si parte dal risultato straordinario registrato a Sanalle scorse elezioni politiche, oveè stato il primo partito superando di gran lunga tutte le liste supportate da esponenti politici locali. Questo primato impone a me e a tutta ...