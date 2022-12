Aprire i cantieri e creare lavoro La sfida di Salvini

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) «un cantiere per me significa, la mission che ci siamo dati nel mio ministero per i prossimi 5 anni è abbattere muri, costruire ponti e sconfiggere i professionisti del no, l'Italia non si può permettere di essere loro ostaggio». Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteoa Genova per la sigla del protocollo d'intesa per la realizzazione della Gronda. «Abbiamo dossier per 110 opere da sbloccare - ha proseguito - il ché significa, operai felici come abbiamo incontrato questa mattina e poi andare spediti perché abbiamo un po' di anni da recuperare. Anche nella stesura del nuovo Codice degli appalti terremo conto di questo, è giusto ascoltare e coinvolgere tutti, il dibattito pubblico ma ad un certo punto occorre prendersi l'onere e l'onore di ...