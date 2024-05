Assalto ad un bancomat in Romagna - il ladro perde un braccio nell' esplosione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 4 maggio 2024) AGI - Assaltano una filiale bancaria in piena notte ma uno dei malviventiun avam. È successo a Cattolica, nel Riminese, dove attorno alle 4 di stamani gli sportelli automatici di Riviera Banca sono stati presi di mira da un gruppo di ladri. La tecnica è quella ormai nota, definita della 'marmotta': inserito un pacchetto esplosivo all'interno della fessura di uno dei, si innesca un ordigno per aprire il macchinario ma qualcosa questa volta è andato storto con la deflagrazione che ha coinvolto l'uomo. A rimanere ferito gravemente è stato un 36enne di origine rumena rimasto a terra, abbandonato dai sodali, in un lago di sangue. Al loro arrivo i carabinieri hanno chiamato i sanitari del 118 cosi' da permettere il trasporto d'urgenza al Bufalini di Cesena dove i ...