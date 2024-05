Desio - appello ai tifosi Via ai playout con Salerno

(Di sabato 4 maggio 2024) L’Aurora chiama a raccoltae ragazzi di minibasket e settore giovanile perché stasera scatta la serie che può valere una stagione e il mantenimento della categoria. Alle 20.30 al PalaFitLine sarà alzata la palla a due di gara-1 del primo turno deie in Brianza arriva la Virtus Arechi, penultima forza in regular season; peggio ha fatto solo Caserta. Il conto in campionato è in perfetta parità, all’andata vinsero in modo un po’ rocambolesco i campani che sopra di 20 si fecero raggiungere da un break di 19-0 diche poi perse in volata. Poca storia invece nel retour match adi un mesetto fa vinto abbastanza agevolmente dalla squadra di Gallazzi. Che mette in guardia i suoi. "Dimenticarsi quella partita recente. Prima di turno perchéera ...

